Суд утвердил мировое соглашение по иску на 10,57 млрд рублей между Альфа-банком и банком «Пересвет», одним из акционеров которого выступает РПЦ. Об этом сообщает RNS.

Как сообщается, предметом иска стали векселя четырех компаний. «Путем переговоров мы пришли к такому выводу, что спор можно разрешить возвратом векселей в нашу собственность», – сказал представитель «Пересвета». Он добавил, что векселя уже передали банку.

«Пересвет» подал иск к Альфа-банку в феврале, суть претензий не раскрывалась. В апреле «Пересвет» попросил отложить суд и сообщил о возможности заключить мировое соглашение.

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20 февраля ЦБ прекратил деятельность «Пересвета» и возложил на полгода функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Отрицательный капитал банка к 1 января 2016 года составлял 45,8 млрд рублей.

О санации «Пересвета» ЦБ объявил 19 апреля. Тогда же стало известно, что «дыра» в капитале «Пересвета» оценивается в 103,6 млрд рублей. Сообщалось, что в рамках финансового оздоровления АСВ выделит банку 66,7 млрд рублей.

Кроме того, в санации по механизму bail-in будут участвовать акционеры и кредиторы «Пересвета» путем конвертации 69,7 млрд рублей, размещенных в банке, в его 15-летние субординированные облигации. Как позднее рассказали источники РБК, владельцами облигаций банка оказались более десяти негосударственных пенсионных фондов.

В начале мая стало известно, что временная администрация банка обнаружила: перед крахом «Пересвета» из его касс пропало 5 млрд рублей. Кому выделялись средства неизвестно; кассиры заявили, что деньги выдавали «под честное слово».