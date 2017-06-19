В Париже автомобиль въехал в полицейский фургон. Об этом сообщает Franceinfo.

Как сообщает AP, после столкновения с фургоном автомобиль загорелся и взорвался. Нападавший был вооружен.

Franceinfo пишет, что водителя автомобиля задержали. Позднее, однако, французский чиновник сообщил, что нападавший «скорее всего» мертв. Официального подтверждения смерти или задержания нет.

По предварительным данным, это была атака. Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа открыл расследование по факту происшествия, передает Reuters.

«Похоже, это было преднамеренное нападение», – сказал пресс-секретарь министра внутренних дел Пьер-Генри Бранде.

Бранде сообщил, что нападавший, вероятно, умер.

В полиции позднее сообщили, что ситуация находится под контролем. Никто не пострадал.

Днем 19 июня в твиттере местной полиции сообщалось о проведении спецоперации в районе Елисейских полей.