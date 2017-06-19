В Париже автомобиль въехал в полицейский фургон. Об этом сообщает Franceinfo.

Как сообщает AP, после столкновения с фургоном автомобиль загорелся и взорвался. Нападавший был вооружен. Уточняется, что при нем обнаружили автомат Калашникова, пистолеты и газовые баллоны.

Французский чиновник сообщил, что нападавший «скорее всего» мертв. Официального подтверждения смерти нет. Полицейские пояснили AP, что водитель находился в автомобиле, когда тот загорелся. Мужчину извлекли из машины, но спасти его не удалось.

Глава МВД Франции Жерар Коллон позднее подтвердил смерть водителя.

По предварительным данным, это была атака. Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа открыл расследование по факту происшествия, передает Reuters.

«Похоже, это было преднамеренное нападение», – сказал пресс-секретарь министра внутренних дел Пьер-Генри Бранде.

Бранде также заявил, что нападавший, вероятно, умер.

В полиции позднее сообщили, что ситуация находится под контролем. Никто не пострадал.

Днем 19 июня в твиттере местной полиции сообщалось о проведении спецоперации в районе Елисейских полей.