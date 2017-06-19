Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова к году и шести месяцам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Федотов полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его арестовали летом 2016 года, по версии следствия, Федотов причастен к схеме хищения средств РАО.

Прокуратура просила для Федотова два года лишения свободы, добавляет агентство «Москва».

Ущерб по делу оценивается в 300 млн рублей, как уточняет «Интерфакс», Федотов возместил 160 млн рублей.

«Для того, чтобы погашать ущерб нужно работать, а я не мог работать последнее время», – сказал Федотов после заседания суда.

Он добавил, что «не вполне доволен» приговором: «Возможно, будем обжаловать» (все цитаты по «Интерфаксу»).