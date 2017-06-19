Организаторы совета блогеров в Госдуме рассказали, что миллиардер Алишер Усманов и оппозиционер Алексей Навальный отказались участвовать в заседании, хотя их приглашали. Об этом пишут «Ведомости».

«Мы отправляли приглашение Усманову и Навальному во “Вконтакте”, мы же не можем их притащить силой», – рассказал один из организаторов, депутат Василий Власов.

При этом руководитель штаба Навального Леонид Волков подчеркнул, что политик не получал никакого приглашения, а «даже если бы получил, то естественно не пошёл бы, потому что это бред». «К тому же Навальный не блогер, а кандидат в президенты», – добавил он.

Навального задержали 12 июня до начала московской акции против коррупции. Позднее его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и арестовали на 30 суток, сейчас он находится в спецприемнике.

Первое заседание совета блогеров в Госдуме прошло 19 июня. В числе прочих, в нем приняли участие дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, шеф-редактор «Лентача» Даниил Фимин и основатель информационного портала Kremlin Russian Константин Ткаченко.

Пескова на заседании не выступала. Она заявила, что не смотрит блоги, а читает новости, и отметила, что не знает практически никого из присутствующих. Ткаченко рассказал, что многие блогеры отказались участвовать в заседании, потому что их не поняла бы оппозиционная аудитория, и предложил депутатам собирать блогеров на провластных мероприятиях – например, на «Территории смыслов».

От участия в совете блогеров отказались, в том числе, автор видеоблогов о кино Bad Comedian Евгений Баженов и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь. Последний подчеркивал, что не хочет принимать участие в «комсомольских собраниях».