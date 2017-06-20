Можно ли получить $42 млн на свой стартап за четыре дня? Вполне. В конце прошлой недели это доказал российский проект SONM. Для этого компания, специализирующаяся на туманных вычислениях, провела ICO (Initial Coin Offering – аналог IPO на рынке криптовалюты). Сбор средств стартовал 15 июня, за несколько часов проект собрал $15 млн, через сутки – $32 млн, а к 18 июня были проданы все так называемые токены (аналог акций компании) на общую сумму $42 млн.

Это далеко не рекорд по скорости. Например, новый проект бывшего гендиректора Mozilla Брендана Эйха – браузер Brave – собрал через ICO $35 млн всего за 30 секунд. Зато SONM поставил другой рекорд: по словам основателей проекта, это крупнейшее ICO в России на сегодняшний момент, а в мире оно вошло в топ-5. Новый инструмент привлечения денег позволяет обойтись без сложных и дорогостоящих road show и встреч с венчурными фондами. Чем занимается SONM и как он смог привлечь внимание к себе?