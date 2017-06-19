Мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,1%, таков прогноз международного рейтиногового агентства Fitch, который приводит «Интерфакс».

Как отметили в Fitch, темпы роста глобального ВВП в следующем году будут максимальными с 2010 года. В 2017 году, по прогнозу агентства, мировая экономика вырастет на 2,9%.

«Более быстрый рост в этом году отражает синхронное улучшение как в странах с развитой экономикой, так и в государствах с развивающейся экономикой. Макрополитика и ужесточение ситуации на рынках труда поддерживают рост спроса в развитых странах», – цитирует «Интерфакс» главного экономиста Fitch Брайана Култона.

Наибольший рост в 2017 году аналитики прогнозируют в еврозоне. В первом квартале ключевыми рисками назывались развал Евросоюза и агрессивный протекционизм США. Эти факторы не исчезли, но значительно уменьшились, отмечают аналитики.

В 2017 году начали восстанавливаться страны с развивающейся экономикой, в том числе Россия, отмечают в агентстве.

По прогнозам Минэкономразвития, российская экономика в 2017 году вырастет на 2%. Центробанк ожидает роста на 1–1,5%, а Минфин – на 1,5–2%. В апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика России вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет.