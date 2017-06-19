Фонд «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник Дмитрия Медведева, направил Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексею Навальному досудебные претензии из-за расследования «Он вам не Димон».

Об этом РБК сообщили в пресс-службе фонда. В претензиях, копия которых есть у издания, приводятся выдержки из расследования ФБК, в том числе о якобы созданной схеме для управления имуществом премьера через фонды.

«Соцгоспроект» требует опровергнуть эти утверждения, а также удалить материалы, где они содержатся.

«Надеемся на благоразумие господина Навального и его коллег», – сказали в фонде, добавив, что организация обратится в суд, если ФБК не выполнит требования.

Как напоминает РБК, в расследовании, вышедшем в марте, ФБК утверждал, что «Соцгоспроект» «организован и управляется Медведевым». Эта организация, по данным Навального, «в качестве взятки» получила от бизнесмена Алишера Усманова четыре гектара с особняком в селе Знаменское.

В конце мая Навальный проиграл суд Усманову, который обратился с иском из-за того же расследования. Оппозиционера обязали удалить фильм.