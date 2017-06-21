7 июня Россия, как и 67 других стран, присоединилась к конвенции ОЭСР, которая препятствует уходу от налогов при трансграничных операциях. Имеется в виду использование договоров об избежании двойного налогообложения для вывода прибыли из-под налогообложения. Что это такое и стоит ли инвесторам уже сейчас озаботиться перестраиванием структуры владения бизнеса, не дожидаясь вступления новых норм в силу?

Вы наверняка знаете о существовании договоров об избежании двойного налогообложения. В них две страны договариваются о том, кто может взимать налог, если компания-налогоплательщик из одной страны получает доход в другой. Причем ставки для компаний из стран с соглашениями об избежании двойного налогообложения обычно ниже, чем стандартные. Например, если кипрская компания получает дивиденды из России, то Россия может взять только 5% или 10% налогов (зависит от суммы вложений) вместо стандартных 15%.