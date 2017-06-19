Водителем автомобиля, который наехал на людей в Лондоне около парка Финсбери, оказался 47-летний Даррен Осборн. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщалось ранее, он не был известен правоохранительным органам как сторонник экстремизма. В полиции полагают, что он действовал в одиночку.

Свидетели происшествия рассказывали изданию, что после инцидента Осборн выкрикнул «я хочу убивать мусульман».

Фургон наехал на людей в ночь на 19 июня в Лондоне. В тот момент люди выходили из местной мечети после молитвы. Один человек погиб, еще десять пострадали. Происшествие рассматривается как террористическая атака.