Водителем автомобиля, который наехал на людей в Лондоне около парка Финсбери, оказался 47-летний Даррен Осборн. Об этом пишет The Guardian.
Как сообщалось ранее, он не был известен правоохранительным органам как сторонник экстремизма. В полиции полагают, что он действовал в одиночку.
Свидетели происшествия рассказывали изданию, что после инцидента Осборн выкрикнул «я хочу убивать мусульман».
Фургон наехал на людей в ночь на 19 июня в Лондоне. В тот момент люди выходили из местной мечети после молитвы. Один человек погиб, еще десять пострадали. Происшествие рассматривается как террористическая атака.
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