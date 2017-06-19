Московское ГУ МВД объявило тендер на покупку десяти лошадей орловской породы на 2 млн рублей. Заявка размещена на портале госзакупок.

Как сказано в документе, лошади необходимы полиции для охраны общественного порядка во время массовых и зрелищных мероприятий, а также для патрулирования в московских парках.

Итоги конкурса подведут в конце июля. Победитель будет обязан поставить полиции лошадей в течение месяца.

Ранее агентство «Москва» сообщило, что полиция решила купить солярии для лошадей. Отмечалось, что стоимость контракта может составить до 600 тысяч рублей.