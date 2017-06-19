В Москве задержан бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский. Об этом «Медузе» сообщили три знакомые с ситуацией источника.

Как добавил собеседник «Интерфакса», Малобродского вызвали в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о хищении в «Седьмой студии».

«После допроса он стал ещё одним подозреваемым», – отметил источник.

Официальной информации о задержании экс-директора нет. По информации издания, 21 июня суд изберет экс-директору меру пресечения.

Алексей Малобродский пришел в театр имени Гоголя (позднее переименованный в «Гоголь-центр») в 2012 году вместе с нынешним художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым. В 2015 году Малобродского уволили. По информации источников «Интерфакса», это произошло после проверки хозяйственной деятельности «Гоголь-центра».

В мае в квартире у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках дела о хищении 200 млн рублей бюджетных средств, которые выделили основанной Серебренниковым «Седьмой студии». Режиссера по этому делу допросили в качестве свидетеля. Президент России Владимир Путин счел эти обыски«нелепыми», а их организаторов назвал «дураками».

@widget type=post-embed id=83269

Бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой предъявили обвинение в хищении около 1,2 млн бюджетных средств в составе группы лиц. Ее арестовали до 19 июля. Еще одного фигуранта дела, бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, отправили под домашний арест.