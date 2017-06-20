В Сортавальском районе Карелии перевернулась лодка с пятью подростками. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Двум подросткам удалось спастись, остальных ищут спасатели. Как рассказала изданию «Республика» глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец, в лодке находились четыре юноши и одна девушка. Они поехали на рыбалку, начался шторм, из-за чего лодка перевернулась.

«Один юноша выплыл на берег, его заметили и спасли туристы, через некоторое время отправившиеся на поиски местные люди нашли второго мальчика», – сказала Шарец.

18 июня 2016 года дети и инструкторы оздоровительного лагеря «Парк-отель “Сямозеро”» в Карелии во время лодочной экскурсии попали в шторм. Две лодки перевернулись, погибли 14 человек.

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