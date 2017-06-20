В Сортавальском районе Карелии перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте 16–18 лет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Двум подросткам удалось спастись, остальных ищут спасатели. Как рассказала изданию «Республика» глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец, в лодке находились четыре юноши и одна девушка. Они поехали на рыбалку, начался шторм, из-за чего лодка перевернулась.

«Один юноша выплыл на берег, его заметили и спасли туристы, через некоторое время отправившиеся на поиски местные люди нашли второго мальчика», – сказала Шарец.

Позднее Шарец сообщила ТАСС, что девушка погибла на глазах выживших юношей.

18 июня 2016 года дети и инструкторы оздоровительного лагеря «Парк-отель “Сямозеро”» в Карелии во время лодочной экскурсии попали в шторм. Две лодки перевернулись, погибли 14 человек.

Как установило следствие, 12-летний мальчик позвонил в Суоярвскую центральную районную больницу и сообщил, что он и другие дети тонут. Фельдшер Ирина Щербакова выслушала ребенка, но не оповестила об этом службу спасения и администрацию больницы, так как приняла звонок за шутку. Ее признали виновной по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая гибель двух и более лиц) и приговорили к трем годам колонии-поселения.