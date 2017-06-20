Умер американский студент Отто Уормбьер, которого освободили из тюрьмы в КНДР, где он отбывал наказание за кражу агитационного плаката. Об этом сообщает Reuters.

«К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын в Северной Корее, не оставили другого возможного исхода», – сказано в заявлении семьи Уормбьера.

Отмечается, что Уормбиер впал в кому в марте 2016 года после того, как принял в тюрьме снотворное. Медики установили, что ему нанесли тяжелую черепно-мозговую травму.

Уормбьера задержали в январе после окончания пятидневной туристической поездки в КНДР. При нем был агитационный плакат, который он украл из номера в отеле.

Студент признал свою вину. По его словам, задание похитить плакат он получил от американской религиозной организации в США. В марте 2016 года студента приговорили к 15 годам лагерей. В июне 2017 года его выпустили на свободу.