Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план развития российско-американских отношений. Документ засекречен, о его существовании BuzzFeed рассказали источники в Госдепартаменте.

По информации издания, в план включены три направления развития отношений с Россией. Отмечается, что речь идет об узком круге вопросов, по которым Москва и Вашингтон могут вести «конструктивные» переговоры.

В первом пункте говорится о необходимости пояснить Кремлю, что «агрессивные действия против США» будут контрпродуктивны для обеих сторон. В документе уточняется, что если Россия пример «резкие» меры против США, последует ответ от Белого дома. В качестве примера «резких» действий BuzzFeed приводит отправку оружия Талибану в Афганистан и преследование американских дипломатов в Москве.

Заметка дополняется.