Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал план развития российско-американских отношений. Документ засекречен, о его существовании BuzzFeed рассказали источники в Госдепартаменте.

По информации издания, в план включены три направления развития отношений с Россией. Отмечается, что речь идет об узком круге вопросов, по которым Москва и Вашингтон могут вести «конструктивные» переговоры.

В первом пункте говорится о необходимости пояснить Кремлю, что «агрессивные действия против США» будут контрпродуктивны для обеих сторон. В документе уточняется, что если Россия пример «резкие» меры против США, последует ответ от Белого дома. В качестве примера «резких» действий BuzzFeed приводит отправку оружия Талибану в Афганистан и преследование американских дипломатов в Москве.

Во втором пункте речь идет о взаимодействии по стратегически важным вопросам (ситуация в Сирии, ядерная программа КНДР и кибербезопасность). Кроме того, Тиллерсон отметил необходимость достижения «стратегической стабильности» между Кремлем и Белым домом. Как отметил BuzzFeed, этот пункт «неопределенный», он включает в себя несколько «долгосрочных взимных геополитических целей».

Ранее Тиллерсон заявил, что отношения между Россией и США находятся на «самом низком уровне». Он отметил, что Белый дом разрабатывает план, как восстановить российско-американские отношения.

При этом Сенат США 13 июня одобрил новые санкции против России. Проект предусматривает сокращение срока предоставления кредитов для находящихся под санкциями российских банков и предприятий.