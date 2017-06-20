Счетная палата проверила исполнение федеральной программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года и направила свои комментарии вице-премьеру Дмитрию Козаку. Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с копией документа.

Аудиторы выявили низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году он составил 23,6%, в 2016 году – 63%. В письме, составленном председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой, также говорится о низком уровне привлечения средств из внебюджетных источников (6% в 2015 году и 2,6% в 2016 году).

В Счетной палате объяснили это «отсутствием эффективной системы управления» федеральной программой. Как отметила автор письма, создание такой системы возложено на дирекцию по реализации программы, главой которой числится бывший советник экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло Андрей Никитченко.

При этом «Коммерсантъ» подчеркнул, что в документах, регулирующих деятельность организации, функции по управлению программой не установлены.

Заметка дополняется.