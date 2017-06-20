Счетная палата проверила исполнение федеральной программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года и направила свои комментарии вице-премьеру Дмитрию Козаку. Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с копией документа.

Аудиторы выявили низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году он составил 23,6%, в 2016 году – 63%. В письме, составленном председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой, также говорится о низком уровне привлечения средств из внебюджетных источников (6% в 2015 году и 2,6% в 2016 году).

В Счетной палате объяснили это «отсутствием эффективной системы управления» федеральной программой. Как отметила автор письма, создание такой системы возложено на дирекцию по реализации программы, главой которой числится бывший советник экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло Андрей Никитченко. При этом «Коммерсантъ» подчеркнул, что в документах, регулирующих деятельность организации, функции по управлению программой не установлены.

Кроме того, аудиторы раскритиковали финансирование деятельности дирекции, на которую в 2016 году выделили 163 млн рублей и 157 млн рублей в 2017 году.

«В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 до 607,5 тысячи рублей, а сотрудникам неруководящего звена – 302,8 тысячи рублей», – подчеркнула Голикова.

Аудиторы также указали на отставание в строительстве, которое было зафиксировано на 180 объектах из 448.

Среди финансовых проблем Счетная палата назвала задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма, которая на 1 января 2017 года составила 665,9 млн рублей, а в бюджет Севастополя – 162,4 млн рублей.

Автор письма предлагает поручить Минэкономразвития принять меры для повышения эффективности исполнения федеральной программы, а также «обратить внимание» на объем средств, выделяемых для содержания сотрудников дирекции.

Как рассказал источник «Коммерсанта» в правительстве, Козак поручил министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе Крыма Сергею Аксенову и временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову принять «исчерпывающие меры к повышению эффективности работы», а также устранить нарушения до 1 июля.