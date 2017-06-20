Возглавить российский Deutsche Bank может Борислав Иванов-Бланкенбург. Об этом «Ведомостям» сообщили близкие к банку источники.

Издание нащвало Иванова-Бланкенбурга основным претендентом на должность председателя правления. При этом издание подчеркнуло, что есть кандидатуру еще не согласовали с ЦБ.

С 2015 года Иванов-Бланкенбург возглавляет Deutsche Bank на Украине, ранее на протяжении почти восьми лет он работал на аналогичной должности в болгарском представительстве банка.

В ноябре 2015 года главой российского подразделения банка стала Аннетт Фивег. По данным собеседников издания, она уйдет из Deutsche Bank в швейцарскую структуру Сбербанка.

В августе 2016 года из российского Deutsche Bank ушел главный исполнительный директор Павел Теплухин. В пресс-службе финансовой организации отметили, что его уход был запланированным и связан с сокращением бизнеса немецкого банка в России.

Deutsche Bank решил отказаться от бизнеса корпоративных банковских услуг в России осенью 2015 года. Это произошло после начала расследования в отношении «зеркальных сделок» с ценными бумагами, которые проходили в Москве и в Лондоне. Позже Deutsche Bank согласился выплатить за эти схемы регулятору в Нью-Йорке штраф в размере $425 млн