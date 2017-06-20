По инициативе руководства Республиканской партии палата представителей Конгресса США направила законопроект о расширении антироссийских санкций на пересмотр в комитет по иностранным делам. Об этом сообщает Associated Press.
Конгрессмен от Демократической партии Элиот Энгел, в свою очередь, выразил беспокойства из-за передачи законопроекта комитету. По его мнению, это дает возможность администрации президента США Дональда Трампа ослабить ограничительные меры в отношении России.
«Республиканские лидеры должны направить его (законопроект) напрямую в палату, чтобы она смогла проголосовать и передать его на стол президента», – отметил Энгел.
Ранее Сенат США проголосовал за расширение санкций против России. Проект предусматривает сокращение срока предоставления кредитов для находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14. Для предприятий энергетического сектора срок финансирования сократится до 30 дней. Законопроект внес сенатор Митч Макконнелл.
Президент России Владимир Путин, комментируя возможное расширение ограничительных мер, заявил, что США «на голом месте» начала говорить о новых санкциях, так как «ничего такого экстраординарного не происходит».
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