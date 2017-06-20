По инициативе руководства Республиканской партии палата представителей Конгресса США направила законопроект о расширении антироссийских санкций на пересмотр в комитет по иностранным делам. Об этом сообщает Associated Press.

Конгрессмен от Демократической партии Элиот Энгел, в свою очередь, выразил беспокойство из-за передачи законопроекта комитету. По его мнению, это дает возможность администрации президента США Дональда Трампа ослабить ограничительные меры в отношении России.

«Республиканские лидеры должны направить его (законопроект) напрямую в палату, чтобы она смогла проголосовать и передать его на стол президента», – отметил Энгел.

Ранее Сенат США проголосовал за расширение санкций против России. Проект предусматривает сокращение срока предоставления кредитов для находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14. Для предприятий энергетического сектора срок финансирования сократится до 30 дней. Законопроект внес сенатор Митч Макконнелл.

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Президент России Владимир Путин, комментируя возможное расширение ограничительных мер, заявил, что США «на голом месте» начала говорить о новых санкциях, так как «ничего такого экстраординарного не происходит».