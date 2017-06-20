В Следственном комитете РФ подтвердили задержание бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского. Об этом сообщается в пресс-релизе СК от 20 июня.

По данным ведомства, Малобродский задержан 19 июня в качестве подозреваемого по делу и хищениях бюджетных средств в «Седьмой студии», основанной художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Малобродский в сообщении СК назван бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии».

«В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», – указали в СК.

О задержании Малобродского вечером 19 июня сообщили источники «Медузы». По данным издания, меру пресечения ему суд изберет 21 июня.

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По делу о хищениях в «Седьмой студии» ранее задержали ее экс-гендиректора Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Итина в конце мая отправили под домашний арест, Масляевой предъявили обвинение в хищении около 1,2 млн бюджетных средств в составе группы лиц и арестовали до 19 июля.

Масляеву и Итина задержали после обысков 23 мая в «Гоголь-центре», в тот же день обыск прошел и в квартире у Серебренникова. Режиссера также допросили по этому делу в качестве свидетеля. Президент России Владимир Путин счел обыски в «Гоголь-центре» «нелепыми», а их организаторов назвал «дураками».