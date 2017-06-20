Задержан мужчина, подозреваемый в том, что он ударил бойца Нацгвардии ножом в спину во время митинга 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

По словам собеседника агентства, задержание произошло 19 июня, имя задержанного не называется. В СК отказались от дальнейших комментариев.

О том, что на сотрудника ОМОН в Петербурге напали с ножом во время митинга 12 июня, первый заместитель директора Нацгвардии Сергей Меликов рассказал 16 июня. Он отметил, что боец остался невредим только благодаря бронежилету, куда пришелся удар.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах региона говорил, что у напавшего на омоновца не было ножа, а удар бойцу был нанесен кулаком.

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Следственный комитет после антикоррупционного митинга в Петербурге завел дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти). По данным СК, неизвестный мужчина ударил полицейского по лицу и выбил ему зуб. По этому делу 14 июня в Петербурге задержали 17-летнего подростка. Вечером 15 июня стало известно, что его отпустили под подписку о невыезде.