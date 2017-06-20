Задержан мужчина, подозреваемый в том, что он ударил бойца Нацгвардии во время митинга 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

По словам собеседника агентства, задержание произошло 19 июня, имя задержанного не называется. В СК отказались от дальнейших комментариев.

Позднее в пресс-релизе СК указал, что задержанный – мужчина 1984 года рождения. По данным ведомства, во время несогласованного митинга на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по спине.

О том, что на сотрудника ОМОН в Петербурге напали во время митинга 12 июня, первый заместитель директора Нацгвардии Сергей Меликов рассказал 16 июня. По словам Меликова, боей получил удар в спину ножом, и остался невредим только благодаря бронежилету, куда пришелся удар.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах региона говорил, что у напавшего на омоновца не было ножа, а удар бойцу был нанесен кулаком.

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Следственный комитет после антикоррупционного митинга в Петербурге завел дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти). По данным СК, неизвестный мужчина ударил полицейского по лицу и выбил ему зуб. По этому делу 14 июня в Петербурге задержали 17-летнего подростка. Вечером 15 июня стало известно, что его отпустили под подписку о невыезде.