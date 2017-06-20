Кремль обеспокоен уровнем поддержки президента России Владимира Путина на выборах среди молодежи. Об этом сообщает Bloomberg.

Молодежь, которая впервые примет участие в выборах президента в марте 2018 года, это «головная боль» для Кремля, пишет агентство.

Политтехнологи Кремля будут бороться за достижение высокой явки и явной победы Путина на выборах, но их послания не доходят до молодежи, которая не смотрит телевидение, а предпочитает получать информацию из интернета. По этой причине власти пытаются привлечь блогеров к политической повестке и через них общаться с молодыми избирателями.

Накануне в Госдуме прошел первый «совет блогеров». В нем, в том числе, приняли участие дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, шеф-редактор «Лентача» Даниил Фимин и основатель информационного портала Kremlin Russian Константин Ткаченко.

Некоторые блогеры отказались участвовать в совете: главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, например, заявил, что не хочет участвовать в «комсомольских собраниях». Организаторы встречи рассказали, что высылали приглашения на собрание миллиардеру Алишер Усманову и политику Алексею Навальному. Глава штаба Навального Леонид Волков уточнил, что оппозиционер никаких приглашений не получал.

Согласно данным опроса ВЦИОМ от июня, деятельность Путина на посту президента одобряет 81% населения. При этом о доверии ему заявили 48,1% опрошенных. Он лидирует в рейтинге доверия политикам.