Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Об этом говорится в решении ЕСПЧ от 20 июня.

Также по решению Страсбургского суда Россия должна выплатить ЛГБТ-активистам, подавшим жалобу в ЕСПЧ, более €40 тысяч.

С жалобой в суд в январе 2014 года обратились Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев. Все они в 2009–2012 годах были оштрафованы после организации акций против закона о гей-пропаганде.

В вердикте ЕСПЧ приводится особое мнение судьи от России Дмитрия Дедова. Он проголосовал против признания закона о гей-пропаганде дискриминационным и поддержал официальную позицию властей РФ, согласно которой «положительный образ гомосексуальности пагубно влияет на развитие детей и ставит их под угрозу сексуального насилия».

Закон, о котором идет речь, был подписан президентом РФ в июне 2013 года. За нарушение закона гражданам грозит штраф в размере 4–5 тысяч рублей, а если пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей велась в интернете или СМИ, – в размере 50–100 тысяч рублей.