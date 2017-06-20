Мосгорсуд отклонил иск жителя столицы Александра Пархоменко, касающийся программы сноса хрущевок. Об этом пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщила «Интерфаксу».

Мужчина подал иск к правительству Москвы и мэру Сергею Собянину, в котором просил признать голосование по программе нарушающим Конституцию России, Гражданский, Жилищный и Земельный кодексы.

Как уточнила Солопова, Мосгорсуд сейчас рассматривает четыре аналогичных заявления.

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Голосование о сносе московских пятиэтажек завершилось 15 июня. Жители домов могли проголосовать за включение их в программу через центры госуслуг и проект «Активный гражданин». Согласно результатам, за снос проголосовали жители 4079 домов, а против – 460. На общих собраниях жители домов смогут проголосовать по программе «реновации» до 15 июля.

Первый иск к столичным властям из-за закона о сносе пятиэтажек подала жительница Перово. По ее мнению, закон нарушает 35 статью Конституции («Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»). Истец напоминает, что возможность принять решение о сносе на общем собрании жильцов не предусмотрена в Жилищном кодексе, а значит принятый столичной Думой закон нужно признать незаконным.