Британский банк Barclays и четыре бывших директора финансовой организации обвиняются в махинациях при совершении инвестиционных сделок с Катаром во время финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в пресс-релизе Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO).

Речь идет о бывшем генеральном директоре Barclays Джоне Варли, а также бывших топ-менеджерах инвестиционных подразделений Роджере Дженкинсе, Томасе Каларисе и Ричарде Боате. Все они предстанут перед судом 3 июля.

Адвокаты Варли и Боата отказались от комментариев, передает Reuters. Юрист, представляющий интересы Калариса, пока не выступил с заявлением; адвокат Дженкинса пообещал, что тот будет активно отстаивать свою невиновность в суде.

Как считают в SFO, Barclays в 2008 году предоставил кредит Катару на $3 млрд, не раскрыв данные об этой сделке. Одновременно банк привлек инвестиции в собственный капитал от катарских инвесторов более чем на $15 млрд. В числе инвесторов были, в частности, катарский государственный фонд и компания Challenger, принадлежащая семье премьер-министра страны шейха Хамада бин Джассима.

В отношении Катара, который остается крупнейшим акционером Barclays и одним из крупнейших инвесторов в британскую экономику, не выдвинуто никаких обвинений.