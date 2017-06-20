Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве при строительстве элитного жилья. Об этом сообщает агентство «Москва».

Помимо этого, гособвинение просит оштрафовать предпринимателя на 900 тысяч рублей. Дело Полонского слушается в Пресненском суде Москвы. Сам бизнесмен в заседании не участвует. В январе суд удалил его из зала до конца процесса за нарушение порядка.

По словам защиты, Полонский эмоционально отреагировал на замечание судьи его жене, которая улыбалась во время допроса свидетеля. Бизнесмен говорил, что ведет себя эмоционально из-за повышенного содержания в крови белка тиреоглобулина.

@widget type=post-embed id=51684

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, Полонский и два его сообщника похитили 2,6 млрд рублей при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» и поселка «Рублевская ривьера». Нанесенный ими ущерб СК оценил в 5,7 млрд рублей.

В июне 2013 года Полонскому, который на тот момент жил в Камбодже, предъявили официальное обвинение. В 2015 году его арестовали и депортировали из страны. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО.

Защита Полонского заявляла, что с большинством обманутых дольщиков были заключены мировые соглашения. Сам предприниматель отрицает свою вину. В ноябре 2016 года во время судебного заседания он сообщил, что собирается баллотироваться в президенты.