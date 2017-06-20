Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, задержанный по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, утверждал, что не имел права банковской подписи и не участвовал в незаконном обналичивании средств, полученных из бюджета. Об этом он ранее рассказал Republic.

В показаниях бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, содержание которых в начале июня стало известно Republic говорится, что «Малобродский распоряжался деньгами» студии. Масляева на допросах также утверждала, что обналичивала деньги, выделенные из бюджета, по указанию руководства, после чего продюсеры студии расходовали их по своему усмотрению. Тогда же Republic связывался и с Малобродским – с просьбой прокомментировать показания бывшего бухгалтера.

В ответ на запрос Republic он сообщал, что был генеральным продюсером «Седьмой студии» с сентября 2011 по июнь 2012 и заключил за это время несколько договоров – по доверенности, выданной ему гендиректором Юрием Итиным (его задержали в мае). При этом Малобродский подчеркивал, что не имел права банковской подписи, не участвовал ни в каких действиях, связанных с незаконным обналичиванием денег, и не знал «о таких действиях кого-либо из сотрудников “Седьмой студии”».

«Седьмая студия» была резидентом «Гоголь-центра» с 2012 года. Малобродский был гендиректором театра до 2015 года.

По делу о хищениях в «Седьмой студии» ранее Итину и Масляевой предъявили обвинения в хищении 1,2 млн бюджетных средств. Итина отправили под домашний арест на два месяца, Масляеву заключили под стражу на тот же срок.