Россия разместила два транша евробондов, номинированных в долларах США, на общую сумму $3 млрд. Об этом 20 июня сообщили в Минфине. Еврооблигации на 10 лет выпущены в объеме $1 млрд, на 30 лет – $2 млрд.

Перед закрытием книги заявок (около 16:00 мск) спрос на российские евробонды достиг $6,6 млрд.

Организатором размещения стал «ВТБ Капитал», проводится оно через Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московская биржа) и Euroclear. В ВТБ отмечали «огромный интерес», который проявили к российским ценным бумагам зарубежные инвесторы, а также их «широкую географию». Президент ВТБ Андрей Костин указал, что в рамках размещения приобретать евробонды могли российские госбанки.

Ставка доходности для 10-летних евробондов установлена на уровне 4,25%, для 30-летних – 5,25% годовых. Изначально планировалось, что Минфин выпустит 10-летние еврооблигации с ориентиром доходности в 4–4,5% и 30-летние под 5–5,5%.

В мае 2016 года Россия выпустила евробонды впервые с 2013 года, при этом большинство зарубежных банков отказалось участвовать в размещении. Транш 10-летних облигаций в объеме $1,75 млрд был размещен под 4,75% годовых. В Минфине указывали, что более 70% бумаг купили иностранные инвесторы. В сентябре прошлого года РФ выпустила евробонды сроком на десять лет еще на $1,25 млрд под 3,9% годовых.