Министерство юстиции России обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в котором закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений назвали дискриминацией. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«Соответствующие акты не устанавливали каких-либо мер, направленных на запрет гомосексуализма или его официальное порицание, не содержали признаков дискриминации и по своему смыслу не допускали избыточные действия органов публичной власти», – отмечается в заявлении.

По мнению Минюста, закон не противоречит международной практике. Апелляцию подадут до 20 сентября.

ЕСПЧ ранее признал закон дискриминационным и обязал Россию выплатить подавшим жалобы ЛГБТ-активистам более €40 тысяч. В постановлении суда отмечалось, что этот закон не способствует защите морали. По мнению судей, в законе используется расплывчатая терминология, что позволяет правоохранительным органам злоупотреблять им.

«Принимая такие законы, власти усиливают стигмы и предрассудки, а также поощряют гомофобию, которая несовместима с понятиями равенства, плюрализма и толерантности, присущих демократическому обществу», – сказано в решении суда.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуальности среди детей в июне 2013 года. За его нарушения гражданам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а если пропаганда велась в интернете, то сумма штрафа может составить до 100 тысяч рублей.