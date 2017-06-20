Биржевой курс евро утром 20 июня превысил 66 рублей впервые с 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 13:18 мск евро стоил 66,06 рубля. Курс доллара впервые с 15 марта превысил отметку в 59 рублей и к этому времени составлял 59,19 рублей за доллар.

Курсы мировых валют растут на фоне падения цен на нефть. Другой фактор роста валютных курсов – снижение интереса инвесторов к операциям carry trades после повышения ставок Федрезервом США и одновременного снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

20 июня цена на нефть марки Brent опустилась ниже $46 баррель впервые с 29 ноября. При этом к 13:22 мск баррель Brent стоил $46,08, потеряв 1,83% к предыдущему закрытию, баррель WTI – $43,59 (минус 1,89%).

Как отмечалось, нефтяные котировки падают из-за сообщений о росте числа буровых установок в США. Это способствует сохранению мирового уровня поставок углеводородов, несмотря на решение ОПЕК о замораживании нефтедобычи еще на девять месяцев.