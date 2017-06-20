Дзержинский районный суд отправил под домашний арест Владимира Абросимова, подозреваемого в нападении на бойца Нацгвардии во время митинга 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Медиазона».

Мужчину задержали 19 июня, ранее его имя не называлось. Абросимову предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии СК, во время несогласованного митинга на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по спине. Ведомство ходатайствовало об аресте подозреваемого.

О том, что на сотрудника ОМОН в Петербурге напали во время протестной акции, первый заместитель директора Нацгвардии Сергей Меликов рассказал 16 июня. Он заявлял, что омоновец получил удар ножом в спину и не пострадал только благодаря бронежилету. Позднее в СК опровергли информацию о применении ножа.

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12 июня в российских городах прошли антикоррупционные митинги сторонников Алексея Навального, закончившиеся массовыми задержаниями. После акций в Москве и Петербурге завели три уголовных дела.

По делу о нападении на полицейского на московской акции задержали 17-летнего Михаила Галяшкина. По версии СК, он брызнул в лицо омоновцу перцовым баллончиков. Подростка отправили под домашний арест на два месяца.

В Петербурге по делу о нападении на полицейского задержали 17-летнего активиста «Молодежного яблока» Дмитрия Мякшина. Подростка обвиняли в том, что ударил омоновца по лицу. Его отпустили под подписку о невыезде.

Политика Алексея Навального задержали до московской акции и впоследствии арестовали на 30 суток за неоднактратное нарушение закона о митингах.