Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева 3,2 млрд рублей по иску Роскосмоса. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск Роскосмоса был подан в связи с аварией ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2013 году. Суд признал, что причиной аварии стал производственный брак, допущенный Центром Хруничева. Брак выразился в неправильной установке половины датчиков угловых скоростей на второй ступени ракеты – они были перевернуты на 180 градусов.

В декабре 2015 года суд обязал Центр Хруничева выплатить в пользу Минобороны 1,8 млрд рублей в связи с аварией «Протона-М». В Центре Хруничева не признали вину.

Крушение «Протона-М» произошло 2 июля 2013 года, когда ракета упала спустя минуту после старта в нескольких километрах от стартового комплекса на Байконуре. В августе того же года по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева тогдашнему главе Роскосмоса Владимиру Поповкину вынесли выговор за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. В октябре 2013 года Поповкина во главе Роскосмоса сменил Олег Остапенко.