О разработанном в Госдепе США плане по нормализации отношений с Россией сообщило издание BuzzFeed. Если верить ему, выдвинутые Рексом Тиллерсоном три блока этого плана должны привести к снятию напряженности и развитию стратегического сотрудничества между странами. И эту новость можно было бы трактовать как сенсацию: наконец Вашингтон приступает к реализации той линии, которая была заявлена Трампом во время его предвыборной кампании. Но если проанализировать сам план, окажется, что происходит прямо противоположное: Белый дом готовит для Путина жесткий ультиматум, не просто исключающий его принятие, но и делающий сотрудничество практически невозможным.
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