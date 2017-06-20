Qatar Airways заняла первое место в рейтинге авиакомпаний в 2017 году по версии Skytrax.

Вторая в рейтинге Singapore Airlines, за ней следует ANA. В пятерку также входят Emirates и Cathay Pacific.

В 2016 году рейтинг возглавляла авиакомпания Emirates, а Qatar Airways шла второй. В 2015 году Катарские авиалинии также занимали первую строчку.

«Аэрофлот» в 2017 году поднялся на 10 позиций и занял 30-ю строчку. «Аэрофлот» также занял девятое место в рейтинге лучших авиакомпаний для перелета в премиум-эконом классе. Другая российская авиакомпания S7 занимает 95-е место в общем рейтинге.

Рейтинг Skytrax существует с 1999 года. Они оценивают авиакомпании по 49 критериям, в том числе по уровню обслуживания на борту самолета, удобству сайта, доставке багажа.