«Роснефть» не отказывалась от иска к АФК «Система». Об этом заявил представитель нефтяной госкомпании Михаил Леонтьев, передает «Интерфакс».

«Мы не отказываемся от иска. Это недоразумение, техническая ошибка. Разбираемся», – пояснил он.

«Не было отказа… и в мыслях не было», – приводит слова Леонтьева «Прайм».

Ранее агентства сообщили, что суд зарегистрировал соответствующее ходатайство «Роснефти». Отмечалось, что в картотеке не приводились пояснения такого шага. В карточке дела на момент написания заметки действительно была запись от 20 июня: «ПАО НК “Роснефть”, ПАО АНК “Башнефть” – Ходатайство об отказе от иска». Однако позднее эта запись была удалена.

Источник РБК в арбитражном суде Башкирии заявил, что техническая ошибка на сайте суда исключается: если в карточке опубликована запись об отказе «Роснефти» от иска, значит, в арбитраж поступило такое ходатайство. Пресс-секретарь суда была недоступна для комментариев.

Акции «Системы» на Московской бирже сразу после сообщений об отказе «Роснефти» от иска взлетели почти на 20%, но после того, как нефтяная госкомпания назвала происходящее недоразумением, развернулись и к 15:10 мск находились в плюсе только на 6%.

@widget type=post-embed id=82556

«Роснефть» совместно с «Башнефтью» подали иск к «Системе» 2 мая 2017 года. Изначально сумма исковых требований составляла 106,6 млрд рублей, но в конце мая была увеличена до 170,6 млрд рублей. Кроме того, к иску присоединилась Башкирия.

По мнению истцов, «Система» недобросовестно провела реорганизацию «Башнефти» в 2014 году, в связи с чем нефтяная компания и ее акционеры понесли убытки. В свою очередь, в «Системе» назвали иск необоснованным и незаконным, а требования «Роснефти» – «чем-то из области ненаучной фантастики».

В середине июня стало известно, что члены совета директоров «Системы» написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, где отметили, что суд с «Роснефтью» негативно повлияет на российский инвестклимат. В Кремле ответили, что разбирательство никак не скажется на инвестклимате в России, так как лежит «абсолютно в судебной плоскости».