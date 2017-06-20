Следователи по делу «Седьмой студии» отказались от преследования режиссера Кирилла Серебренникова после указаний от руководства Следственного комитета. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

Сотрудники СК планировали добиться ареста не только руководства студии, но и Серебренникова. Позднее, однако, они якобы получили указание «не трогать» режиссера. Собеседники телеканала уверены, что руководство «не могло резко изменить мнение без указания сверху».

В центре расследования изначально находился именно режиссер, следователи хотели доказать, что он организовал схему с выводом бюджетных средств через систему фирм-однодневок, утверждают источники «Дождя».

По данным собеседника телеканала, за Серебренникова перед президентом России Владимиром Путиным заступились влиятельные политики и чиновники, в том числе из правительства. Они попросили не допустить уголовного преследования режиссера. Президент якобы дал ответ, из которого следует, что тюрьма Серебренникову не грозит.

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