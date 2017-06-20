Сбербанк выявил новый способ взлома банкоматов, который было очень сложно обнаружить. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«Мы зафиксировали это впервые с применением технологии искусственного интеллекта. Мошенник вставляет карточку, запрашивает определенную сумму, банкомат начинает считать деньги. В тот момент, когда он подает деньги в приемник внутри, банкомат должен выдать карточку обратно. Мошенник придерживает карточку, она застревает в приемнике. А деньги уже находятся уже в устройстве выдачи, и можно [было раньше] в наших банкоматах эту сумму достать. В результате преступник имел деньги, карточка тоже была у него в руках», – пояснил он.

По словам Кузнецова, этот вид мошенничества появился в марте текущего года и обнаружить хищения помогла система фрод-мониторинга Сбербанка. Специальное программное обеспечение позволило сопоставить операции на банкомате и отклонения в загрузке аппарата.

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Ранее 20 июня первый зампред Банка России Георгий Лунтовский отметил, что через российские банкоматы стали чаще сбывать фальшивые купюры или «изделия, сходные с банкнотами». По его словам, это происходит, так как банки используют дешевые модели приемных устройств, проверяющих один-два защитных признака банкнот, тогда как ЦБ требует удостоверять не менее четырех.