Российский истребитель Су-27 пролетел в полутора метрах от американского истребителя RC-135 над Балтийским морем. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источников.

Поведение российского пилота было провокационным, сказал американский чиновник. Собеседник телеканала заявил, что Су-27 «хаотично» летал.

С начала июня в балтийском регионе было около 35 сближений американских и российских истребителей, но до этого времени российские пилоты не подлетали настолько близко. В американской армии сближение сочли «небезопасным».

Накануне Россия прекратила взаимодействие с США по предотвращению инцидентов в Сирии. Такой решение приняли после того, как американский истребитель уничтожил самолет сирийских правительственных войск. В Минобороны России тогда отметили, что во время удара в небе над Сирией находились российские самолеты.