«Роснефть» обратилась в правоохранительные органы в связи с ситуацией, возникшей из-за ее «отказа» от иска к АФК «Система». Об этом сообщил официальный представитель нефтяной госкомпании Михаил Леонтьев, передает «Интерфакс».

В пресс-службе «Роснефти» заявили, что информация об отказе от иска – подлог. Как сообщает «Прайм», суд в Башкирии получил из Москвы подложный документ за подписью якобы двух вице-президентов «Роснефти». Речь идет об Андрее Шишкине и Наталье Минчевой.

Леонтьев рассказал, что в документе «с явными признаками фальшивки» было написано, что в связи с достижением мирового соглашения «Роснефть» отказывается от всех претензий к «Системе». Как только в «Роснефти» узнали, что от ее имени было подано такое ходатайство, компания направила своих юристов в Уфе в суд для прояснения ситуации.

В результате информация о ходатайстве была удалена из карточки дела. До этого источник РБК в арбитражном суде Башкирии говорил, что появиться такая запись в деле могла, только если в суд поступил соответствующий документ.

Акции «Системы» на Московской бирже сразу после информации об отказе от иска подорожали почти на 20%, но после того, как в «Роснефти» прояснили ситуацию, рост котировок «Системы» замедлился до 5–6%.

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Иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» был подан 2 мая 2017 года; позднее в число истцов вошла Башкирия. В конце мая сумма исковых требований к «Системе» была увеличена со 106,6 млрд до 170,6 млрд рублей. В такую сумму истцы оценили убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую, по их мнению, «Система» провела недобросовестно.