США впервые с 1996 года не попали в тройку лидеров рейтинга суперкомпьютеров. Рейтинг подставили на международной конференции по суперкомпьютерам во Франкфурте-на-Майне, он опубликован на сайте проекта TOP500.

Возглавил рейтинг, как и в 2016 году, китайский Sunway TaihuLight, способный выполнять 93 квадрлн операций в секунду. Второе место также занял суперкомпьютер из Китая – Tianhe-2, третье – швейцарский Piz Daint.

Американские суперкомпьютеры не попали в рейтинг впервые за 24 года, при этом по количеству суперкомпьютеров в мире США занимают первое место – на их долю приходится 33,8% из всех представленных машин.

Российский суперкомпьютер «Ломоносов-2» снова опустился на несколько пунктов, заняв 59-е место против 52-ого в 2016 году. Еще две системы российского производства, «Ломоносов» и «Политехник РСК Торнадо», заняли 164-е и 298-е места соответственно. В 2016 году «Ломоносов-2» оказался единственным российским суперкомпьютером в топ-100 рейтинга, при этом система потеряла десять позиций, опустившись с 31-го на 41-е место.

Лидером среди разработчиков стала американская компания Hewlett Packard. В пятерку также вошли Lenovo, Cray, Sugon и IBM. В 464 суперкомпьютерах из 500 стоят процессоры Intel.

Как отмечает «Коммерсантъ», в 2018 году возглавить топ-500 может американский Summit, разработку которого сейчас ведет IBM. Производительность нового суперкомпьютера может достичь 200 петафлопс.