Власти США расширили санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине. В обновленный список, опубликованный 20 июня американским Минфином, включены частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», а также фирма миллиардера Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания “Конкорд”»).

В перечень также включен командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, глава министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций.

Назаров курирует в Минэкономразвития развитие Крыма. В Минфине США объяснили, что он также отвечает за поддержку, в том числе финансовую, самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик.

В перечне оказался и «Холдинг охранных структур “Волк”». Скорее всего, речь идет об организации, основанной при участии лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирурга). Кроме того, в список внесен байк-центр «Ночных волков» в Нижних Мневниках и некоторые небольшие российские банки, работающие в Крыму, в том числе Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, банки «Рублев», «Северный кредит», «Ярославич», «Центр международных расчетов».

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Ранее 20 июня палата представителей Конгресса США отложила голосование по законопроекту, расширяющему санкции в отношении банков и энергетических компаний России. Сенат одобрил эти поправки неделю назад.

Президент РФ Владимир Путин, говоря 15 июня о возможном расширении ограничительных мер со стороны США, отметил, что в отношении России на протяжении всей ее истории всегда вводились санкции, когда страна начинала «вставать на ноги». Путин добавил, что вопрос об ужесточении санкций возник «на голом месте», так как «ничего такого экстраординарного не происходит».

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