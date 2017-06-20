Власти США включили ИФД «Капиталъ» в число компаний, попавших под действие санкции. Обновленный список опубликовал Минфин США.

Как уточняется, санкции ввели из-за того, что холдингу принадлежит гостиничный комплекс в Крыму Riviera Sunrise Resort & Spa.

ИФД «Капиталу» принадлежала доля в «Русской медиагруппе». В нее входят радиостанции «Хит FM», DFM, «Радио Монте-Карло» и телеканал RU.TV. «Капиталъ» продал свою долю (78% акций) в октябре 2016 года.

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В новый список санкций включили 38 физических лиц и организаций. В том числе под ограничения попала частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и ее командир Дмитрий Уткин. Кроме того, в список попал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и фирма миллиардера Евгения Пригожина «Комбинат питания “Конкорд”».

Ограничения распространятся на несколько банков, работающих в Крыму, в том числе на банки «Рублев», «Северный кредит», «Ярославич» и Индустриальные сберегательный банк.

Ранее 20 июня палата представителей Конгресса США отложила голосование по инициативе, которая предлагала ввести дополнительные санкции в отношении российских банков и энергетических компаний.