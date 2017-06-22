Произвол судей, силовиков, правоохранителей и всевозможных контролирующих органов – это та среда, в которой существует российский бизнес. Что делать, чтобы это изменить, – предмет многолетних дискуссий. 19 мая Центр стратегических разработок (ЦСР) во главе с Алексеем Кудриным опубликовал по этому поводу новый доклад Института проблем правоприменения (ИПП). Его подзаголовок – «ложные посылки и бесперспективные предложения». Основная мысль – существующие предложения по снижению давления на бизнес бессмысленны: смягчение отдельных статей Уголовного кодекса и мер пресечения по ним, ужесточение наказания для следователей и прокуроров за неправомерное преследование, экономическая амнистия – не изменят ситуацию, поскольку будут применяться избирательно и в соответствии со сложившимися порядками. Точно также бесполезен и институт бизнес-омбудсмена. Его роль – вмешиваться в ход следствия в тех случаях, когда следователи применяют закон некорректно, и по сути это означает признание: следователи злоупотребляют полномочиями, и ничего поделать с этим невозможно, можно только перепроверять за ними в каждом конкретном случае.

Предприниматели в России находятся в таком шатком положении, давление на них настолько велико, что противостоять ему приходится в ручном режиме, – отвечает на это бизнес-омбудсмен Борис Титов. Эксперты ИПП же наоборот считают такой режим вредным в долгосрочной перспективе. По их мнению, нужно бороться за изменение самой практики правоприменения в следственных органах, прокуратуре и судах. Однако, что именно нужно делать, они не раскрывают – предложения ЦСР направлены президенту, и только после его одобрения они будут опубликованы. Republic попросил декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, знакомого с ходом обсуждения, объяснить, что нужно для долгосрочных изменений.

Важная точка соприкосновения между двумя стратегиями, ЦСР и Стратегией роста (ее авторы – Столыпинский клуб во главе как раз с Борисом Титовым. – Republic) – в признании того, что значительная часть проблем экономики России связана с силовым давлением на предпринимательство. Здесь никаких разногласий в понимании приоритетов между экспертами нет. Дальше начинается дискуссия.

Ручное управление или работающие правила? Конечно, вся мировая практика показывает: институциональные решения, когда работают правила, – намного эффективнее, доступнее и дешевле для всех. Но они работают лишь там, где есть доверие институтам и где они гармонизированы с культурой в стране. У нас этого нет.