Кризиса в стране нет. Так говорит Владимир Путин и говорит давно – на протяжении по меньшей мере двух из трех кризисных лет. Поначалу чиновники экономического блока правительства не были настолько уверены в перспективах быстрого восстановления. Но их пессимизм оказался кратковременным: вымаранный из публичных выступлений, ведомственной аналитики и даже официальной статистики он вскоре сменился прогнозами роста. Отныне успехи страны, живущей под санкциями и с низкими ценами на нефть, – не просто сюжет программы «Время» на Первом канале. Такова консолидированная позиция российских властей, в основе которой – факты и цифры, с которыми не поспоришь. Но спорить с ними нужно – хотя бы для того, чтобы окончательно не оторваться от реальности.
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