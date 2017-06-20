Власти Южной Кореи подписали соглашение с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) о начале строительства системы сверхскоростных перевозок Hyperloop. Об этом сообщает CNBC.

По соглашению, Корейский железнодорожный научно-исследовательский институт совместно с Университетом Ханьянг получат доступ к технологиям HTT. В числе прочего, организации смогут воспользоваться разработками инфраструктуры туннелей и системы безопасности, использовать полномасштабную тестовую дорогу, а также получат доступ к технологиям левитации, двигательной и аккумуляторной технологии HTT и к проектам пассажирских перевозок.

Как отметил исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Альборн, строительство Hyperloop может начаться в 2018 году. При этом он добавил, что пока неизвестно, чем именно HTT поделится с Южной Кореей.

«Мы еще не определили специфику. Мы находимся в процессе обмена знаниями. У нас были первые разговоры о различных областях совместного развития. Еще ничего не решено», – пояснил Альборн.

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В январе 2017 года правительство Южной Кореи заявило о намерении создать собственный скоростной поезд под названием Hyper Tube Express (HTX), скорость которого будет достигать 998 километров в час. Сообщалось, что исследователи из Кореи планируют изучать возможности существующих технологий по созданию подобных транспортных систем в течение ближайших трех лет.

Проект Hyperloop, идея которого принадлежит американскому изобретателю Илону Маску, будет представлять систему надземных тоннелей, по которым будут передвигаться капсулы с пассажирами. В тоннелях предполагается создать форвакуум, благодаря чему транспорту не нужно будет преодолевать сопротивление воздуха.

Скорость движения капсул будет достигать 1200 километров в час. Первые испытания на построенном в Неваде участке Hyperloop прошли в середине мая.

Гиперзвуковым транспортом занимаются компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies (HTT). Они появились после того, как Маск объявил, что сам не будет заниматься проектом.

HTT в мае 2016 года представила частично готовую капсулу для Hyperloop, сделанную из материала, в восемь раз легче алюминия и в десять раз прочнее стальных сплавов. Материал решили назвать вибраниум – так называется вымышленный металл, из которого сделан щит героя комиксов Marvel Капитана Америки.